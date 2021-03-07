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«Уфа» в меньшинстве сыграла вничью с «Уралом» в гостевом матче РПЛ

«Уфа» в меньшинстве сыграла вничью с «Уралом» в гостевом матче РПЛ
Футбол / РПЛ 0

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» принимал «Уфу». Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась ничьей со счётом 0:0.

Уже на 14-й минуте встречи прямую красную карточку получил полузащитник «Уфы» Парфе Бизоза. Таким образом, уфимская команда продлила серию без побед в чемпионате России до 4 матчей.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Ассистенты — Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).

«Урал» набрал 23 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. «Уфа» (14) — на 14-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (42).

Россия - Премьер-Лига. 21-й тур
07 марта 2021, воскресенье. 14:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
0 : 0
Уфа
Уфа
Удаления: нет / Бизоза – 14'
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