«Уфа» в меньшинстве сыграла вничью с «Уралом» в гостевом матче РПЛ

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» принимал «Уфу». Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась ничьей со счётом 0:0.



Уже на 14-й минуте встречи прямую красную карточку получил полузащитник «Уфы» Парфе Бизоза. Таким образом, уфимская команда продлила серию без побед в чемпионате России до 4 матчей.



Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Ассистенты — Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).



«Урал» набрал 23 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. «Уфа» (14) — на 14-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (42).