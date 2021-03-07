Кечинов: для «Спартака» каждая игра решающая, если они хотят бороться за медали

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о предстоящем матче 21-го тура российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Краснодаром».
«Как правило, «Краснодар» и «Спартак» в матчах между собой всегда играют ярко. Обе команды стараются играть в атаку, даже если у красно-белых пока не очень получается. Мне бы очень хотелось, чтобы «Спартак» победил, вижу его фаворитом. Всё-таки у «Краснодара» очень много травмированных, а у «Спартака» наоборот должно быть желание. Сейчас для них каждая игра решающая, если команда Тедеско хочет бороться за медали.
Промес? Чудес не бывает, видно было, что пока он не до конца в форме. Но он мастер, который одним касанием может решить исход. Надеюсь, что он сегодня себя проявит и покажет лучшие качества», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Сегодня, 7 марта, «Спартак» дома сыграет с «Краснодаром». Матч начнётся в 19:00 мск.
- 7 марта 2021
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