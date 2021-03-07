«Спартак» — «Краснодар»: прямой эфир матча начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 7 марта, состоится матч «Спартак» — «Краснодар». Встреча 21-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Спартак» — «Краснодар» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Андреем Мешковым из Москвы. Ассистенты — Дмитрий Мосякин (Москва) и Владимир Миневич (Смоленск). Резервный рефери — Игорь Низовцев (Нижний Новгород).
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Краснодар».
«Спартак» в 20 матчах набрал 35 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (31) — на 8-м месте.
- 7 марта 2021
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