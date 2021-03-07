Рашид Рахимов: красная карточка сломала многое в игре «Уфы»

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов прокомментировал результат матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (0:0).
«Мы рассчитывали на большее. Если взять начало встречи, то «Уфа» действовала весьма уверенно. Конечно, красная карточка сломала многое в нашей игре, пришлось больше думать об обороне. Надо отдать должное ребятам, они постарались сделать всё, чтобы соперник не смог поразить наши ворота в такой ситуации.
Допускали очень много брака при переходе из обороны в атаку, но действия в защите отнимали достаточное количество сил. Заработанное очко для нас очень важно, такой результат придаст уверенности футболистам», — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».
«Урал» набрал 23 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. «Уфа» (14) — на 14-м месте.
- 7 марта 2021
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