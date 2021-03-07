Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Рашид Рахимов: красная карточка сломала многое в игре «Уфы»

Рашид Рахимов: красная карточка сломала многое в игре «Уфы»
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов прокомментировал результат матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (0:0).

«Мы рассчитывали на большее. Если взять начало встречи, то «Уфа» действовала весьма уверенно. Конечно, красная карточка сломала многое в нашей игре, пришлось больше думать об обороне. Надо отдать должное ребятам, они постарались сделать всё, чтобы соперник не смог поразить наши ворота в такой ситуации.

Допускали очень много брака при переходе из обороны в атаку, но действия в защите отнимали достаточное количество сил. Заработанное очко для нас очень важно, такой результат придаст уверенности футболистам», — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».

«Урал» набрал 23 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. «Уфа» (14) — на 14-м месте.

«Уфа» в меньшинстве сыграла вничью с «Уралом» в гостевом матче РПЛ
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021