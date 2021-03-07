«Вест Бромвич» и «Ньюкасл Юнайтед» голов друг другу не забили

В матче 27-го тура английской Премьер-лиги «Вест Бромвич» принимал «Ньюкасл Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Хоуторнс» в Вест Бромвиче и завершилась ничьёй со счётом 0:0.

Игра прошла без явного преимущества одной из команд, хотя чуть более активными были хозяева. Всего было нанесено 22 удара, но ни один из них не завершился взятием ворот.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. В бригаду вошли ассистенты Ли Беттс и Николас Хоптон. Резервный рефери — Роберт Джонс.

«Ньюкасл Юнайтед» в 27 матчах набрал 27 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вест Бромвич» (18) — на 19-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (65).