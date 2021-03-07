Фаулер: если Салах хочет уйти, то его необходимо продать, как это было с Филиппе Коутиньо

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Робби Фаулер поделился мнением о слухах, по которым форвард мерсисайдцев Мохамед Салах хочет покинуть клуб.



«Если игрок намеревается уйти, то его надо отпустить. Я не хочу делать выпад в адрес Мохамеда Салаха, я его обожаю. Но понимаю, что сейчас трансферы делаются на основе того, чего хочет игрок, а не клуб. Мяч на стороне египтянина, а не «Ливерпуля». Если он хочет уйти, то пусть уходит. Болельщикам и клубу надо это принять. Юрген Клопп говорил, что ему не нужны игроки, не желающие оставаться в клубе.



Уверен, что подобная ситуация была и с Филиппе Коутиньо. Бразилец хотел уйти, «Ливерпуль» отверг предложение «Барселоны», поступившее летом, поскольку они не устраивали его с финансовой точки зрения, с точки зрения покупки игроков вместо него, но в январе сделка была осуществлена, а полученные деньги пошли на покупку Вирджила Ван Дейка и Алисона Бекера. Клопп не хотел, чтобы отношение Коутиньо отравляло атмосферу в команде.



Так что Салаха, если он действительно недоволен тем, что ему не дали новый контракт, или чем-то ещё, стоит продать, получить как можно больше денег и направить их на укрепление команды. Я фанат Салаха, да и кто бы им не был? Но «Ливерпуль» не особо скучает по Коутиньо, не так ли?» – приводит слова Фаулера Mirror.



Салах перешёл в «Ливерпуль» из «Ромы» в 2017 году. В нынешнем сезоне 28-летний египетский футболист принял участие в 26 матчах английской Премьер-лиги, забил 17 голов и отдал 3 результативные передачи.

Салах может уйти из «Ливерпуля» из-за конфликта с Клоппом