«Атлетико» — «Реал»: стартовые составы команд

Сегодня, 7 марта, состоится матч 26-го тура чемпионата Испании сезона-2020/2021 «Атлетико» — «Реал». Встреча пройдёт на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Начало — в 18:15 мск. Команды объявили стартовые составы на матч:
«Атлетико»: Облак, Триппьер, Савич, Фелипе, Эрмосо, Карраско, Коке, Льоренте, Лемар, Корреа, Суарес.
«Реал»: Куртуа, Лукас Васкес, Варан, Начо, Менди, Каземиро, Кроос, Модрич, Асенсио, Родриго, Бензема.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Атлетико» — «Реал».
Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандесом. Ассистенты — Хосе Энрике Наранхо Перес и Диего Санчес Рохо. Резервный рефери — Альваро Лопес Парра.
«Атлетико» в 24 матчах набрал 58 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Мадридский «Реал» (53) — на 3-м месте.
В первом круге чемпионата «Реал» на своём стадионе обыграл «Атлетико» со счётом 2:0. Встреча прошла 12 декабря 2020 года.
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