Гвардиола: «МЮ» с каждым годом всё сложнее обыграть. Сульшер — прекрасный тренер

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии центрального матча 27-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о работе Уле-Гуннара Сульшера на посту наставника «красных дьяволов».
«Думаю, Уле -Гуннар Сульшер — прекрасный тренер. С каждым годом «Манчестер Юнайтед» становится всё сильнее, а обыграть его все сложнее и сложнее.
«МЮ» на протяжении последних 20-30 лет хозяйничал и в АПЛ, и английском футболе так, как ни одна другая команда ни до, ни после этого.
Уле – приятный человек, у нас замечательные отношения. Но не сомневайтесь – я хочу его обыграть», – приводит слова Гвардиолы «твиттер»-аккаунт Football Daily.
Матч 27-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 7 марта. Начало — в 19:30 мск.
«Манчестер Сити» в 27 матчах набрал 65 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Манчестер Юнайтед» (51) — на третьем месте.
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