Сульшер: в дерби в животе порхают бабочки. Ранее мы видели, что можем справиться с «МС»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от центрального матча 27-го тура АПЛ с «Манчестер Сити».



«Дерби — это всегда идеальный матч, чтобы заставить всех снова идти только вперёд. В таких матчах «Манчестер Юнайтед» проверяет свои силы с очень хорошей командой. Как бывший игрок «Манчестер Юнайтед», я знаю, как много это значит для наших болельщиков.



Одни из лучших моментов для этой команды случались именно в матчах с «Манчестер Сити» – как на выезде, так и дома. Мы уже видели, что можем с ними справиться. Нам надо хорошо защищаться и хорошо атаковать. Всё просто.



Выходя на матч с командой, которая в такой хорошей форме, ты понимаешь, что должен показать отличную игру. В животе порхают бабочки, кровь кипит, ты готовишься с мыслью: «Это проверка, вызов для меня». Есть определенные вызовы, на которые ты подписываешься, когда заключаешь контракт с «Манчестер Юнайтед», ведь предстоит играть в больших матчах», – приводит слова Сульшера Sky Sports.



Матч 27-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 7 марта. Начало — в 19:30 мск.



«Манчестер Сити» в 27 матчах набрал 65 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Манчестер Юнайтед» (51) — на третьем месте.

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