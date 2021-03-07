Ошибка Салаха привела к голу в матче «Ливерпуль» — «Фулхэм». Видео

В Ливерпуле на стадионе «Энфилд» проходит матч 27-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Фулхэм». После первого тайма счёт 1:0 в пользу гостей.



Счёт был открыт на 45-й минуте встречи — нападающий «дачников» Иван Кавалейру с правого края навесил в штрафную, полузащитник Марио Лемина пошёл в борьбу, отобрал мяч у Мохамеда Салаха и неотразимо пробил в дальний нижний угол.

Видео гола Марио Лемина

Это первый гол 27-летнего габонца в нынешнем розыгрыше АПЛ и его дебютный голевой удар в составе «Фулхэма».



«Ливерпуль» в 27 матчах набрал 43 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Фулхэм» (23) — на 18-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (65).



В первом круге турнира «Ливерпуль» сыграл вничью с «Фулхэмом» — 1:1. Встреча состоялась 13 декабря 2020 года.