«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы команд на матч 27-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» на центральный матч 27-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» — домашнем для «горожан». Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Диаш, Стоунс, Зинченко, Родриго Эрнандес, Де Брёйне, Стерлинг, Марез, Гюндоган, Жезус.
Запасные: Стеффен, Лапорт, Уолкер, Б. Менди, Б. Силва, Фернандиньо, Агуэро, Фоден, Ферран Торрес.
«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Шоу, Линделёф, Магуайр, Ван-Биссака, Мактоминай, Фред, Фернандеш, Рашфорд, Джеймс, Марсьяль.
Запасные: Грант, Уильямс, Туанзебе, Бейи, Теллес, Матич, Гринвуд, Шоретир, Траоре.
«Манчестер Сити» в 27 матчах набрал 65 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «МЮ» (51) — на 3-м месте.
Матч первого круга «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» состоялся 12 декабря 2020 года и завершился вничью — 0:0.
- 7 марта 2021
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