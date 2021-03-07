«Ливерпуль» проиграл «Фулхэму», потерпев шестое домашнее поражение подряд в АПЛ

В Ливерпуле на стадионе «Энфилд» завершился матч 27-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Фулхэм». Гости одержали победу со счётом 1:0.
Единственный гол был забит на 45-й минуте встречи — нападающий «дачников» Иван Кавалейру с правого края навесил в штрафную, полузащитник Марио Лемина пошёл в борьбу, отобрал мяч у Мохамеда Салаха и неотразимо пробил в дальний нижний угол.
Мерсисайдцы потерпели шестое домашнее поражение подряд. Ранее они поочерёдно уступили «Бёрнли» (0:1), «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:1), «Манчестер Сити» (1:4), «Эвертону» (0:2) и «Челси» (0:1).
«Ливерпуль» в 28 матчах набрал 43 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Фулхэм» (26) — на 18-м месте, лишь по дополнительным показателям уступая «Брайтон энд Хоув Альбион».
В матче первого круга, состоявшемся 13 декабря 2020 года, «Фулхэм» и «Ливерпуль» сыграли вничью — 1:1.
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