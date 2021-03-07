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Павел Худяков: у «Тамбова» уже появился рисунок игры

Павел Худяков: у «Тамбова» уже появился рисунок игры
Футбол / РПЛ 0

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков поделился впечатлениями от матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо». В Москве «Тамбов» уступил со счетом 0:2.

«Провели неплохой матч, хотя результат, понятно, не радует. Тем не менее, появился рисунок, все стараются. Упрекнуть никого не можем. Была пара неплохих моментов у чужих ворот. Важно, что ребята не бросили играть во втором тайме, хотя было тяжело. Физически тоже прибавляем. Чего нам не хватает? Время, время и ещё раз время. Прогресс очевиден, но за две недели построить команду невозможно. В дальнейшем будем выглядеть только лучше», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. Ассистенты — Валентин Мурашов (Москва) и Максим Ковалев (Реутов). Резервный рефери — Андрей Фисенко (Владивосток).

«Динамо» в 21 матче набрало 36 очков и поднялось на четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (13) — на 16-м месте.

«Динамо» обыграло «Тамбов»
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