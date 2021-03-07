Тренер «Тамбова»: с «Динамо» все 90 минут выглядели достойно
Главный тренер футбольного клуба «Тамбов» Сергей Первушин прокомментировал проигрыш в матче с «Динамо» (0:2).
«Мы предполагали, что игра будет складываться таким образом. Видели, что «Динамо» хорошо переходит из обороны в атаку и наоборот, вступает в отбор. Побаивались, чтобы не терять мяч на своей половине и не пропускать быстрые атаки. На своей половине выстроили три линии обороны и, перестраиваясь, пропустили гол. Отквитать не получилось, хотя могли. Игрой доволен, вижу, что намечается прогресс. Если с «Локомотивом» мы только собрались, с «Ротором» в первом тайме была видна структура, то сегодня все 90 минут выглядели достойно», — передаёт слова Первушина корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.
«Динамо» обыграло «Тамбов»
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