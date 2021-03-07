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«Фиорентина» без Кокорина на последних минутах спаслась от поражения в матче с «Пармой»

«Фиорентина» без Кокорина на последних минутах спаслась от поражения в матче с «Пармой»
Футбол / Италия 0
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В матче 26-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» принимала «Парму». Встреча проходила на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции (Италия) и завершилась со счётом 3:3. Российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин пропустил матч из-за повреждения бедра.

Счёт в матче был открыт на 28-й минуте — гол забил защитник «Фиорентины» Лукас Куарта. На 32-й минуте полузащитник «Пармы» Юрай Куцка сравнял счёт, реализовав пенальти. На 42-й минуте Никола Миленкович вновь вывел «фиалок» вперёд.

Во втором тайме, на 72-й минуте, полузащитник гостей Ясмин Куртич восстановил равенство на табло. На 90-й минуте румынский нападающий Валентин Михэйлэ забил третий гол «Пармы». Но уже в компенсированное арбитром время защитник «крестоносцев» Симоне Якопини отправил мяч в ворота своей команды — автогол. Финальный свисток арбитра зафиксировал результативную ничью.

«Фиорентина», набрав в 26 матчах 26 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Парма» (16) — на 19-м месте.

Италия - Серия А. 26-й тур
07 марта 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
3 : 3
Парма
Парма
1:0 Куарта – 28'   1:1 Куцка – 32' (пен)   2:1 Миленкович – 42'   2:2 Куртич – 72'   2:3 Михэйлэ – 90'   3:3 Якопини – 90+4' (автогол)
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