Шварц: большое уважение тренеру «Тамбова»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу в матче с «Тамбовом» (2:0).



«Доволен результатом. Хорошо вошли в игру, владели мячом, контролировали игру. В начале второго тайма мы не так активно играли, «Тамбов» был чуть активнее. Забили бы раньше — было бы спокойнее. Но всё равно победили заслуженно. Большое уважение тренеру соперника. Тяжело работать в такой неопределённости. Считаю, что это заслуживает только приятных слов.

Что касается отсутствия Фомина в следующем матче, дайте мне побольше времени, чтобы я ответил на вопрос о замене. У нас недельный цикл, в течение которого мы решим, кто его заменит в центре поля.



Согласен, что мы создали много моментов, но не все смогли реализовать. Не хватало точности и спокойствия. Мы оказывали давление, но в то же время не позволили сопернику создать много моментов в контратаках», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» переиграло «Тамбов». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась со счётом 2:0.