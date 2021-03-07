Юрген Клопп прокомментировал поражение «Ливерпуля» в матче с «Фулхэмом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение мерсисайдцев в матче 27-го тура АПЛ с «Фулхэмом» (0:1).



«Ещё до начала матча было понятно, что «Фулхэм» доставит нам проблемы. У них хороший этап сезона, и они хорошая команда. Считаю, что такая команда должна остаться в английской Премьер-лиге.



Были моменты, когда мы могли бы оказать большее влияние на игру. Пропустив гол до перерыва, мы нанесли себе серьезный удар. Во втором тайме мы попытались должным образом отреагировать на неудачу перед самым перерывом, и ребята показали всё, что могли. В конце концов мы просто не можем забить гол, и это большая проблема.



В этом сезоне мы так и не смогли набрать форму. Парни все еще обладают нужными качествами, но сейчас не могут их проявить как следует. Было бы шедевром узнать, как мы изменим это за одну ночь



Победитель всегда оказывается прав. «Ливерпуль» хотел сегодня победить. Легко судить, что «Фулхэм» выиграл матч, потому что хотел этого больше. Не думаю, что проблема заключается в этом», — приводит слова немецкого специалиста BBC.

Видео удара в перекладину в исполнении Садио Мане в матче «Ливерпуль» — «Фулхэм»

Мерсисайдцы потерпели шестое домашнее поражение подряд. Ранее они поочерёдно уступили «Бёрнли» (0:1), «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:1), «Манчестер Сити» (1:4), «Эвертону» (0:2) и «Челси» (0:1).



«Ливерпуль» в 28 матчах набрал 43 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Фулхэм» (26) — на 18-м месте, лишь по дополнительным показателям уступая «Брайтон энд Хоув Альбион».