Шварц: не сказал бы, что «Динамо» фаворит в матче со «Спартаком»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от предстоящего матча со «Спартаком», который состоится 13 марта.
«Для Скопинцева была первая игра после перерыва. Последние 10 дней в общей группе работал. Рады, что провёл 90 минут. Погода не самая простая, как и поле, но он показал, что хорошо готов. По матчу со «Спартаком» решение будет позже.
Мы фавориты в матче со «Спартаком»? Наверное, нет, не сказал бы так. Мы хорошо поработали на сборах, и эти три победы были разными. Мы очень рады такому результату», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.
Рекомендуем вам
- 7 марта 2021
-
20:24
-
20:17
-
20:11
-
20:10
-
20:04
-
19:51
-
19:36
-
19:36
-
19:32
-
19:32
-
19:26
-
19:23
-
19:15
-
19:14
-
19:10
-
19:05
-
18:58
-
18:57
-
18:53
-
18:53
-
18:46
-
18:43
-
18:31
-
18:26
-
18:05
-
18:00
-
17:55
-
17:53
-
17:45
-
17:44
-
17:35
-
17:33
-
17:18
-
17:05
-
16:53
Партнерский контент
Рекомендуем вам