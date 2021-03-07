Шварц: не сказал бы, что «Динамо» фаворит в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от предстоящего матча со «Спартаком», который состоится 13 марта.

«Для Скопинцева была первая игра после перерыва. Последние 10 дней в общей группе работал. Рады, что провёл 90 минут. Погода не самая простая, как и поле, но он показал, что хорошо готов. По матчу со «Спартаком» решение будет позже.



Мы фавориты в матче со «Спартаком»? Наверное, нет, не сказал бы так. Мы хорошо поработали на сборах, и эти три победы были разными. Мы очень рады такому результату», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.