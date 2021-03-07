Главный тренер «Тамбова» поблагодарил «Рубин» за аренду нападающего Климова

Главный тренер футбольного клуба «Тамбов» Сергей Первушин оценил потенциал нападающего Кирилла Климова, который был взят в аренду в «Рубине». Также наставник тамбовчан вспомнил матч с «Динамо» в первом круге Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.
«Климов? Спасибо «Рубину», очень талантливый игрок с большим будущим. Всё, что нужно форварду, у него есть. Если как-то поможем его развитию, будем только рады. Очень талантливый парень.
Конечно, вспоминали матч первого круга. В первом тайме полное преимущество «Динамо», потом удаление, своей агрессией заслужили пенальти, сравняли счёт, стойко оборонялись, но не хватило. Матч стоял особняком, потому что могли вдевятером с таким соперником так сыграть, и матч остался бы в памяти навсегда», — передаёт слова Первушина корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.
- 7 марта 2021
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