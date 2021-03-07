Паркер — о матче с «Ливерпулем»: сегодня я очень горжусь своей командой

Главный тренер «Фулхэма» Скотт Паркер прокомментировал победу «дачников» в матче 27-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (1:0).
«В первом тайме ребята играли так, как я хотел. У меня была полная уверенность, что мы можем приехать на «Энфилд» и завоевать очки.
В первой половине матча у нас были голевые моменты. Ребята придерживались плана, и мы были вполне достойны забитого мяча. Во втором тайме мы не планировали так глубоко обороняться, но соперник невероятно задрал интенсивность. Мы показали себя с другой стороны – характер, стойкость, упрямство. Сегодня я очень горжусь командой.
Как у команды у нас есть положительный импульс. Неважно, кого мы обыграем и какая сейчас разница в очках между нами и командами вне зоны вылета. Когда закончится сезон, мы выясним, были ли мы достаточно хороши или нет.
Я очень рад за ребят. Я рад, что они получили то, что заслужили. На протяжении большей части этого сезона нам не везло», — цитирует Паркера BBC.
Видео победного гола «Фулхэма» в матче с «Ливерпулем»
«Ливерпуль» в 28 матчах набрал 43 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Фулхэм» (26) — на 18-м месте, лишь по дополнительным показателям уступая «Брайтон энд Хоув Альбион».
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