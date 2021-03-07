Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Паркер — о матче с «Ливерпулем»: сегодня я очень горжусь своей командой

Паркер — о матче с «Ливерпулем»: сегодня я очень горжусь своей командой
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Фулхэма» Скотт Паркер прокомментировал победу «дачников» в матче 27-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (1:0).

«В первом тайме ребята играли так, как я хотел. У меня была полная уверенность, что мы можем приехать на «Энфилд» и завоевать очки.

В первой половине матча у нас были голевые моменты. Ребята придерживались плана, и мы были вполне достойны забитого мяча. Во втором тайме мы не планировали так глубоко обороняться, но соперник невероятно задрал интенсивность. Мы показали себя с другой стороны – характер, стойкость, упрямство. Сегодня я очень горжусь командой.

Как у команды у нас есть положительный импульс. Неважно, кого мы обыграем и какая сейчас разница в очках между нами и командами вне зоны вылета. Когда закончится сезон, мы выясним, были ли мы достаточно хороши или нет.

Я очень рад за ребят. Я рад, что они получили то, что заслужили. На протяжении большей части этого сезона нам не везло», — цитирует Паркера BBC.

Видео победного гола «Фулхэма» в матче с «Ливерпулем»

«Ливерпуль» в 28 матчах набрал 43 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Фулхэм» (26) — на 18-м месте, лишь по дополнительным показателям уступая «Брайтон энд Хоув Альбион».

Юрген Клопп прокомментировал поражение «Ливерпуля» в матче с «Фулхэмом»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021