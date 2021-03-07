«Спартак» — «Краснодар»: Ари получил травму, вместо него вышел Сулейманов

Нападающий «Краснодара» Ари получил травму в первом тайме матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Счёт — 2:0 в пользу москвичей.

На 19-й минуте вместо него на поле вышел форвард Магомед-Шапи Сулейманов.

Первый гол в матче на 2-й минуте забил Александр Соболев. Спустя шесть минут преимущество «Спартака» увеличил Квинси Промес.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Андреем Мешковым из Москвы. Ассистенты — Дмитрий Мосякин (Москва) и Владимир Миневич (Смоленск). Резервный рефери — Игорь Низовцев (Нижний Новгород).



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Краснодар».



«Спартак» в 20 матчах набрал 35 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (31) — на 8-м месте.