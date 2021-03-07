Шварц прокомментировал возможный уход Каборе из «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал возможный уход из команды полузащитника Шарля Каборе.

«Агент сказал, что Каборе не продлит контракт? Я бы отметил человеческие качества Шарля, они у него на высшем уровне. Он играет большую роль в команде. Что касается контракта, сейчас я не озадачен тем, что будет летом», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.

Ранее Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Шарля Каборе, заявил, что игрок близок к уходу из «Динамо». «У Каборе заканчивается контракт. По всей видимости, он покинет Россию», — сказал Селюк.

Каборе играет за «Динамо» с июля 2019 года. Полузащитник выступал за «Кубань», «Краснодар», французские «Марсель» и «Либурн-Сен-Серин».