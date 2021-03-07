«Милан» переиграл «Верону» и сохранил отрыв от «Ювентуса»

В матче 26-го тура итальянской Серии А «Верона» принимала «Милан». Встреча проходила на стадионе «Марк Антонио Бентегоди» в Вероне (Италия) и завершилась со счётом 0:2.
«Милан» вышел на поле без ряда ключевых исполнителей. Встречу пропускали Златан Ибрагимович, Марио Манджукич, Хакан Чалханоглу, Тэо Эрнандес, Исмаэль Беннасер и Анте Ребич. Но это не помешало «россонери» набрать заслуженные три очка. На 27-й минуте счёт в матче открыл Раде Крунич, а на 50-й минуте преимущество «Милана» Удвоил Диогу Далот. Финальный свисток арбитр зафиксировал уверенную победу гостей.
«Милан», набрав в 26 матчах 56 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Лидирует в чемпионате «Интер» (59), а замыкает тройку «Ювентус» (52). «Верона» (38) — на 8-м месте.
- 7 марта 2021
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