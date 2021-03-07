Бруну Фернандеш уже на 2-й минуте с пенальти открыл счёт в матче «МС» — «МЮ». Видео

В Манчестере на стадионе «Этихад» проходит центральный матч 27-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Идёт 6-я минута встречи, счёт 1:0 в пользу «красных дьяволов».
Уже на первой минуте матча нападающий «Сити» Габриэл Жезус нарушил правила на линии своей штрафной и судья указал на «точку». Бруну Фернандеш прицельно с точки пробил в левый от себя угол ворот, и мяч от кончиков пальцев Эдерсона залетел в сетку.
Видео пенальти в исполнении Бруну Фернандеша
Это 16-й гол 26-летнего португальца в нынешнем розыгрыше АПЛ (8 — с пенальти).
«Манчестер Сити» в 27 матчах набрал 65 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «МЮ» (51) — на 3-м месте.
Матч первого круга «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» состоялся 12 декабря 2020 года и завершился вничью — 0:0.
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