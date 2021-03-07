Шварц: очень доволен качеством игры Захаряна

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал игру полузащитника Арсена Захаряна в матче с «Тамбовом» (2:0).
«Захаряна признали лучшим игроком? Я очень доволен качеством его игры. Он действовал очень продуктивно, и доказательство — его пас на Грулёва. Могу говорить о его игре только в положительных тонах», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.
В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» переиграло «Тамбов». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась со счётом 2:0.
На 38-й минуте гол забил форвард «Динамо» Вячеслав Грулёв. Арсен Захарян внешней выполнил передачу низом в штрафную между двух защитников, Грулёв резко развернулся к воротам и пробил точно в дальний угол. На 90-й минуте Никола Моро реализовал пенальти.
- 7 марта 2021
-
20:24
-
20:17
-
20:11
-
20:10
-
20:04
-
19:51
-
19:36
-
19:36
-
19:32
-
19:32
-
19:26
-
19:23
-
19:15
-
19:14
-
19:10
-
19:05
-
18:58
-
18:57
-
18:53
-
18:53
-
18:46
-
18:43
-
18:31
-
18:26
-
18:05
-
18:00
-
17:55
-
17:53
-
17:45
-
17:44
-
17:35
-
17:33
-
17:18
-
17:05
-
16:53