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Шварц: очень доволен качеством игры Захаряна

Шварц: очень доволен качеством игры Захаряна
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал игру полузащитника Арсена Захаряна в матче с «Тамбовом» (2:0).

«Захаряна признали лучшим игроком? Я очень доволен качеством его игры. Он действовал очень продуктивно, и доказательство — его пас на Грулёва. Могу говорить о его игре только в положительных тонах», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» переиграло «Тамбов». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась со счётом 2:0.

На 38-й минуте гол забил форвард «Динамо» Вячеслав Грулёв. Арсен Захарян внешней выполнил передачу низом в штрафную между двух защитников, Грулёв резко развернулся к воротам и пробил точно в дальний угол. На 90-й минуте Никола Моро реализовал пенальти.

«Динамо» обыграло «Тамбов»
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