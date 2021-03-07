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В матче с «МЮ» «Манчестер Сити» пропустил самый ранний гол на домашнем стадионе в АПЛ

В матче с «МЮ» «Манчестер Сити» пропустил самый ранний гол на домашнем стадионе в АПЛ
Футбол / Англия 0

В Манчестере на стадионе «Этихад» проходит центральный матч 27-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Идёт 26-я минута встречи, счёт 1:0 в пользу «красных дьяволов».

Как сообщает Opta Sport, в этом матче «Манчестер Сити» пропустил самый ранний для себя гол в матчах АПЛ на стадионе «Этихад». Первый матч в чемпионате Англии на этом стадионе прошёл 23 августа 2003 года.

Фотографию можно увидеть на странице Opta Joe в "Твиттере".

Уже на 101-й секунде встречи полузащитник «Юнайтед» Бруну Фернандеш реализовал пенальти.

Видео раннего гола в исполнении Бруну Фернандеша

«Манчестер Сити» в 27 матчах набрал 65 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «МЮ» (51) — на 3-м месте.

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