«Спартак» — «Краснодар»: Газинский отыграл один мяч, забив дальним ударом

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский забил гол во втором тайме матча со «Спартаком». Счёт — 2:1 в пользу хозяев.

На 56-й минуте Умяров крайне неудачно вынес мяч из своей штрафной на ногу Газинскому. В результате Юрий продвинулся чуть вперед и исполнил прицельный удар с левой в девятку ворот Максименко.