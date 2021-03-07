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«Спартак» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
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19:00 Мск
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«Спартак» — «Краснодар»: Газинский отыграл один мяч, забив дальним ударом

«Спартак» — «Краснодар»: Газинский отыграл один мяч, забив дальним ударом
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский забил гол во втором тайме матча со «Спартаком». Счёт — 2:1 в пользу хозяев.

На 56-й минуте Умяров крайне неудачно вынес мяч из своей штрафной на ногу Газинскому. В результате Юрий продвинулся чуть вперед и исполнил прицельный удар с левой в девятку ворот Максименко.

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