Каррагер: сейчас «Ливерпуль» — «ментальные лилипуты» в плане психологии

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер после матча мерсисайдцев в 27-м туре АПЛ с «Фулхэмом» (0:1) высказался о проблемах красных в нынешнем сезоне.
«В прошлом сезоне «Ливерпуль» часто забивал в концовках матчей. Подобное было и в сезоне до этого, когда они до конца преследовали «Манчестер Сити». Юрген Клопп справедливо называл свою команду «ментальными монстрами», и они действительно заслуживали этих слов. Но сейчас они похожи на «ментальных лилипутов».
Мерсисайдцы просто плохо справляются с неприятностями в последние 3-4 месяца. Такого рода выступление неприемлемо для «Ливерпуля», а я, скажу вам, играл в некоторых действительно неприглядных составах этой команды.
Нужно что-то делать с этими поражениями дома, особенно в матчах с не самыми сильными соперниками. Похоже, что место в топ-4 теперь очень далеко», – цитирует Каррагера Sky Sports.
Видео решающего гола в матче «Ливерпуль» — «Фулхэм»
Мерсисайдцы потерпели шестое домашнее поражение подряд. Ранее они поочерёдно уступили «Бёрнли» (0:1), «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:1), «Манчестер Сити» (1:4), «Эвертону» (0:2) и «Челси» (0:1).
«Ливерпуль» в 28 матчах набрал 43 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Фулхэм» (26) — на 18-м месте, лишь по дополнительным показателям уступая «Брайтон энд Хоув Альбион».
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