Гари Линекер иронично отреагировал на раннее пенальти в манчестерском дерби

Экс-футболист сборной Англии, а ныне известный телеэксперт Гари Линекер в ироничной форме прокомментировал тот факт, что гости уже на первой минуте встречи получили право на пенальти.



«Не могу поверить, что у «Манчестер Юнайтед» заняло так много времени, чтобы получить право на одиннадцатиметровый», — написал Линекер на своей странице в «твиттере».

В нынешнем сезоне «МЮ» получил право исполнения уже девяти одиннадцатиметровых (8 из них были реализованы).

Уже на 101-й секунде встречи полузащитник «Юнайтед» Бруну Фернандеш реализовал пенальти.

Видео реализованного на 101-й секунде матча пенальти

«Манчестер Сити» в 27 матчах набрал 65 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «МЮ» (51) — на 3-м месте.