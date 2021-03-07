Гари Линекер иронично отреагировал на раннее пенальти в манчестерском дерби
Экс-футболист сборной Англии, а ныне известный телеэксперт Гари Линекер в ироничной форме прокомментировал тот факт, что гости уже на первой минуте встречи получили право на пенальти.
«Не могу поверить, что у «Манчестер Юнайтед» заняло так много времени, чтобы получить право на одиннадцатиметровый», — написал Линекер на своей странице в «твиттере».
В нынешнем сезоне «МЮ» получил право исполнения уже девяти одиннадцатиметровых (8 из них были реализованы).
Уже на 101-й секунде встречи полузащитник «Юнайтед» Бруну Фернандеш реализовал пенальти.
Видео реализованного на 101-й секунде матча пенальти
«Манчестер Сити» в 27 матчах набрал 65 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «МЮ» (51) — на 3-м месте.
В матче с «МЮ» «Манчестер Сити» пропустил самый ранний гол на домашнем стадионе в АПЛ
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