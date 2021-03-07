Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гари Линекер иронично отреагировал на раннее пенальти в манчестерском дерби

Гари Линекер иронично отреагировал на раннее пенальти в манчестерском дерби
Футбол / Англия 0

Экс-футболист сборной Англии, а ныне известный телеэксперт Гари Линекер в ироничной форме прокомментировал тот факт, что гости уже на первой минуте встречи получили право на пенальти.

«Не могу поверить, что у «Манчестер Юнайтед» заняло так много времени, чтобы получить право на одиннадцатиметровый», — написал Линекер на своей странице в «твиттере».

В нынешнем сезоне «МЮ» получил право исполнения уже девяти одиннадцатиметровых (8 из них были реализованы).

Уже на 101-й секунде встречи полузащитник «Юнайтед» Бруну Фернандеш реализовал пенальти.

Видео реализованного на 101-й секунде матча пенальти

«Манчестер Сити» в 27 матчах набрал 65 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «МЮ» (51) — на 3-м месте.

В матче с «МЮ» «Манчестер Сити» пропустил самый ранний гол на домашнем стадионе в АПЛ
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021