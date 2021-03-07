«Спартак» — «Краснодар»: Ларссон оформил дубль, забив шестой мяч

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон забил шестой гол москвичей в матче с «Краснодаром». Счёт — 6:1, идёт второй тайм. Шведский форвард оформил дубль.
На 2-й минуте счёт открыл нападающий «Спартака» Александр Соболев, ему ассистировал Наиль Умяров. Спустя шесть минут преимущество красно-белых увеличил Квинси Промес, голевую передачу отдал Джордан Ларссон. В начале второго тайма полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский сократил разрыв в счёте. На 61-й минуте Соболев оформил дубль, ему ассистировал Промес. Спустя две минуты Ларссон забил четвёртый гол москвичей, результативный пас на счету Умярова. На 75-й минуте отличился Эсекьель Понсе, забив с передачи Алекса Крала.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Андреем Мешковым из Москвы. Ассистенты — Дмитрий Мосякин (Москва) и Владимир Миневич (Смоленск). Резервный рефери — Игорь Низовцев (Нижний Новгород).
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Краснодар».
«Спартак» в 20 матчах набрал 35 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (31) — на 8-м месте.
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