Защитник «Спартака» Жиго пропустит матч с «Динамо» из-за перебора жёлтых карточек

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В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» защитник «Спартака» Самуэль Жиго получил жёлтую карточку. Это предупреждение стало для француза четвёртым в сезоне. Таким образом, он пропустит матч 22-го тура РПЛ, в котором красно-белым предстоит встретиться с московским «Динамо».

Напомним, в матче 21-го тура РПЛ «Спартак» разгромил «Краснодар». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 6:1.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Андреем Мешковым из Москвы. Ассистенты — Дмитрий Мосякин (Москва) и Владимир Миневич (Смоленск). Резервный рефери — Игорь Низовцев (Нижний Новгород).

«Спартак» в 21 матче набрал 38 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (31) — на 8-м месте.