Защитник «Спартака» Жиго пропустит матч с «Динамо» из-за перебора жёлтых карточек

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» защитник «Спартака» Самуэль Жиго получил жёлтую карточку. Это предупреждение стало для француза четвёртым в сезоне. Таким образом, он пропустит матч 22-го тура РПЛ, в котором красно-белым предстоит встретиться с московским «Динамо».
Напомним, в матче 21-го тура РПЛ «Спартак» разгромил «Краснодар». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 6:1.
Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Андреем Мешковым из Москвы. Ассистенты — Дмитрий Мосякин (Москва) и Владимир Миневич (Смоленск). Резервный рефери — Игорь Низовцев (Нижний Новгород).
«Спартак» в 21 матче набрал 38 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (31) — на 8-м месте.
- 7 марта 2021
-
21:51
-
21:50
-
21:43
-
21:38
-
21:34
-
21:34
-
21:30
-
21:26
-
21:23
-
21:21
-
21:20
-
21:13
-
21:10
-
21:09
-
21:01
-
20:53
-
20:44
-
20:42
-
20:39
-
20:37
-
20:27
-
20:27
-
20:24
-
20:17
-
20:11
-
20:10
-
20:04
-
19:51
-
19:36
-
19:36
-
19:32
-
19:32
-
19:26
-
19:23
-
19:15