Скопинцев: в «Спартаке» нравятся Айртон, Ларссон. Русские ребята все хорошие

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев прокомментировал матч с «Тамбовом» (2:0) и поделился ожиданиями от встречи со «Спартаком».

«За счёт чего такой яркий старт после зимнего перерыва? Думаю, за счёт того, что мы очень много тренировались и было очень много теорий. Все немного от этого устали и рады, что стало больше матчей, насыщенный календарь — чемпионат, Кубок. Всё плотно. Все выкладываемся больше чем на сто процентов. Да, может, тривиальные слова, но на самом деле так оно и есть. Мы объединены одной задачей и поэтому так побеждаем пока.



Что касается ожиданий от встречи со «Спартаком», с ними всегда хорошие матчи получаются, открытые — и мы атакуем, и они, много прессинга. Все будут ждать этот матч — и каждый из футболистов, и команда в целом. Уже хочется скорее, конечно.



Кто наиболее опасен у «Спартака»? Мне нравится там пара игроков. Вообще, вся команда хорошая. Нравятся Айртон, Ларссон, русские ребята хорошие все. Зобнин нам последний гол красивый забил, и Максименко — хороший вратарь.



Скажется ли на игре «Спартака» приход Промеса? Только игра покажет, я не знаю. В первом матче вроде не сказалось — с «Рубином». А сейчас посмотрим. Надеюсь, закроем его.



Не опасаюсь ли, что «Спартак» будет особенно настроен после поражения в Кубке? Нет, вообще ничего не опасаюсь. Это футбол. И для них, и для нас это просто игра. Все будут стараться максимум свой выдать. Может, они наиболее настроенные, но мы с хладнокровием сыграем. Думаю, всё хорошо будет», — сказал Скопинцев в интервью пресс-службе «Спартака».