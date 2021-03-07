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Бензема стал лидером среди легионеров по числу матчей за «Реал». Он обошёл Роберто Карлоса

Бензема стал лидером среди легионеров по числу матчей за «Реал». Он обошёл Роберто Карлоса
Футбол / Испания 0
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В матче 26-го тура испанской Примеры «Реал» встретился с «Атлетико». В стартовом составе «Королевского клуба» вышел Карим Бензема — эта встреча стала для него 371-й в футболке «сливочных».

Как информирует пресс-служба чемпионата Испании в «твиттере», Бензема стал лидером среди легионеров по числу матчей за «Реал». Французский нападающий обошёл Роберто Карлоса, на счету которого 370 матчей в составе «Королевского клуба». Третий — Марсело (366).

Напомним, в матче 26-го тура чемпионата Испании сезона-2020/2021 «Атлетико» принимал «Реал». Встреча проходила на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась со счётом 1:1.

«Атлетико» в 25 матчах набрал 59 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Мадридский «Реал» (54) — на 3-м месте. Между ними, на 2-м месте, расположилась «Барселона» (56).

«Реал» на последних минутах вырвал ничью в матче с «Атлетико». Голы — Суарес и Бензема
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