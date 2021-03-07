Кейн, Сон, Бэйл — в стартовом составе «Тоттенхэма» на матч с «Кристал Пэлас»

Стали известны стартовые составы «Тоттенхэм Хотспур» и «Кристал Пэлас» на матч 27-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Начало — в 22:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Тоттенхэм Хотспур»: Льорис, Алдервейрелд, Доэрти, Санчес, Регилон, Хёйбьерг, Уинкс, Лукас, Сон Хын Мин, Бэйл, Кейн.



Запасные: Харт, Дэвис, Н'Домбеле, Алли, Дайер, Ламела, Сиссоко, Винисиус Мораис, Бергвейн.



«Кристал Пэлас»: Гуайта, Кэхилл, Уорд, ван Анхольт, Куйяте, Таунсенд, Миливоевич, Эзе, Ридевальд, Бентеке, Айю.



Запасные: Батлэнд, Данн, Ханнам, Келли, Шлупп, Уикхэм, Матета, Батшуайи, Заха.



«Шпоры» набрали в 26 матчах 42 очка и занимают 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Орлы» (34) — на 13-м месте (после 27 встреч).



Матч первого круга «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм» состоялся 13 декабря 2020 года и завершился победой вничью — 1:1.