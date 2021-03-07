Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу «МЮ» в дерби с «Ман Сити»

Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу «МЮ» в дерби с «Ман Сити»
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу своей команды в матче 27-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (2:0).

«Я очень рад. Считаю, что после раннего гола мы в течение 10-15 минут владели преимуществом, но затем в последние полчаса первого тайма я почувствовал, что мы слишком сильно стали играть на результат. Иногда, защищаясь в матчах с сильными командами, мы всё равно допускаем опасные моменты у своих ворот. Мы должны были дотерпеть до перерыва, чтобы отдохнуть и наладить наши игровые связи.

Второй гол был великолепен. Люк Шоу сегодня показал, каким высококлассным игроком он является. Сегодня утром он сильно сомневался в своих силах и проходил тестирование, чтобы быть уверенным, что сможет сыграть. А по итогу он показал удивительную игру.

Лучшим игроком матча стал Марсьяль, а ведь его участие было под еще большим вопросом, чем у Люка. Это был именно тот Антони, которого мы знаем: сильный, с положительным настроем, атакующий защитников. Я очень рад за него.

«Манчестер Сити» настолько далеко впереди, что мы не можем думать ни о чём, кроме как выигрывать наши матчи и по итогу быть выше в турнирной таблице, чем в прошлом году. Тогда мы были третьими, поэтому, конечно, хотим продвинуться вверх по таблице», — приводит слова Сульшера BBC.

Видео второго гола «красных дьяволов» в манчестерском дерби

«Манчестер Сити» в 28 матчах набрал 65 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «МЮ» (54) — на втором месте.

Гвардиола — о матче с «МЮ»: это футбол. Иногда случаются такие матчи. Поздравляю соперника
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021