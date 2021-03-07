Мостовой: Мусаева так возносили, а в итоге вот так. Пора принимать решения

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал тренерскую работу Мурада Мусаева в «Краснодаре» по итогам матча со «Спартаком» (1:6).

«Очень весёлый футбол. В первые минуты «Спартак» убил «Краснодар». Потом гости попытались сравнять, были моменты, но во втором тайме рассыпались и совсем поплыли. Прямо надо ставить вопрос: есть ли в «Краснодаре» тренер? Его же так возносили, а в итоге вот так. Пора принимать решения. Я их состав посмотрел, не сказал бы, что там были большие проблемы», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в матче 21-го тура РПЛ «Спартак» разгромил «Краснодар». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 6:1.

«Спартак» в 21 матче набрал 38 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (31) — на 8-м месте.