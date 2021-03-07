Федун: уговорить Тедеско остаться? Так понимаю, что за него решение принимала семья

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями от просмотра матча с «Краснодаром» вместе с главным тренером красно-белых Доменико Тедеско.



«Хорошо, что он матерится на немецком или итальянском языке, а я на русском. Вот примерно так. Футбол — боление, нервы и переживания. Ни о чём позитивном мы с ним не говорили.



На бумаге был не новый контракт, он мне показывал почему, кто-то играет плохо и что нужно сделать, чтобы это улучшить. Уговорить его? Слушайте, он принял решение, так понимаю, что за него принимала решение семья. Бесполезно», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.