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Федун: уговорить Тедеско остаться? Так понимаю, что за него решение принимала семья

Федун: уговорить Тедеско остаться? Так понимаю, что за него решение принимала семья
Футбол / РПЛ 0

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями от просмотра матча с «Краснодаром» вместе с главным тренером красно-белых Доменико Тедеско.

«Хорошо, что он матерится на немецком или итальянском языке, а я на русском. Вот примерно так. Футбол — боление, нервы и переживания. Ни о чём позитивном мы с ним не говорили.

На бумаге был не новый контракт, он мне показывал почему, кто-то играет плохо и что нужно сделать, чтобы это улучшить. Уговорить его? Слушайте, он принял решение, так понимаю, что за него принимала решение семья. Бесполезно», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Источник: «Чемпионат»

Автор: Юрий Зотов

Заглавное фото: Брещанов Эдгар, «Чемпионат»

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