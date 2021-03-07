Соболев: думаю, это лучший день рождения в жизни и лучший матч в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал матч с «Краснодаром» (6:1). Сегодня, 7 марта, футболисту исполнилось 24 года.
«Думаю, это лучший день рождения в жизни и лучший матч в «Спартаке», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.
В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» разгромил «Краснодар». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 6:1.
На 2-й минуте счёт открыл Соболев, ему ассистировал Наиль Умяров. Спустя шесть минут преимущество красно-белых увеличил Квинси Промес, голевую передачу отдал Джордан Ларссон. В начале второго тайма полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский сократил разрыв в счёте. На 61-й минуте Соболев оформил дубль, ему ассистировал Промес. Спустя две минуты Ларссон забил четвёртый гол москвичей, результативный пас на счету Умярова. На 75-й минуте отличился Эсекьель Понсе, забив с передачи Алекса Крала. В концовке встречи Ларссон оформил дубль, забив шестой гол в ворота «Краснодара».
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