Рауль Рианчо: «Спартак» будет бороться за чемпионство

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением по поводу амбиций красно-белых в чемпионской гонке.

«Спартак» провёл отличную игру! Конечно, я не ожидал столь крупный счёт, но разгромить «Краснодар» дорого стоит. Самое главное, команда вернула уверенность и вновь почувствовала вкус победы.

С такой игрой «Спартак» будет бороться за чемпионство. Конечно, у «Зенита» есть небольшое преимущество, но его нельзя назвать явным. «Спартак», стабильно набирая очки в следующих турах, может оказывать колоссальное давление на петербургскую команду. Времени достаточно, ведь сезон только-только возобновился.

Для возможной победы в чемпионате красно-белым нужно победить как минимум семь раз в оставшихся турах. Думаю, «Зенит», как и другие команды, ещё будет ошибаться», — передаёт слова Рианчо корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.