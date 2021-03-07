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Фатальная ошибка Салаха и невезение Мане — в видеообзоре матча «Ливерпуль» — «Фулхэм»

Фатальная ошибка Салаха и невезение Мане — в видеообзоре матча «Ливерпуль» — «Фулхэм»
Футбол / Англия 0
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В Ливерпуле на стадионе «Энфилд» проходил матч 27-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Фулхэм». Гости одержали победу со счётом 1:0.

Единственный гол был забит на 45-й минуте встречи — нападающий «дачников» Иван Кавалейру с правого края навесил в штрафную, полузащитник Марио Лемина пошёл в борьбу, отобрал мяч у Мохамеда Салаха и неотразимо пробил в дальний нижний угол.

Видеообзор матче «Ливерпуль» — «Фулхэм»

Мерсисайдцы потерпели шестое домашнее поражение подряд. Ранее они поочерёдно уступили «Бёрнли» (0:1), «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:1), «Манчестер Сити» (1:4), «Эвертону» (0:2) и «Челси» (0:1).

«Ливерпуль» в 28 матчах набрал 43 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Фулхэм» (26) — на 18-м месте, лишь по дополнительным показателям уступая «Брайтон энд Хоув Альбион».

Юрген Клопп прокомментировал поражение «Ливерпуля» в матче с «Фулхэмом»
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