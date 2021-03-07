Бэйл замкнул отличный прострел Кейна и открыл счёт в матче «Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас»

В Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» проходит заключительный матч воскресной программы 27-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Кристал Пэлас». Идёт 35-я минута встречи, счёт 1:0 в пользу «шпор».



На 24-й минуте вингер хозяев лукас Моура обокрал соперника, отпасовал Гарри Кейну — тот ускорился к лицевой и прострелил на дальнюю штангу, откуда пустые ворота расстрелял Гарет Бэйл.

Видео гола Гарета Бэйла

Это четвёртый гол 31-летнего валлийца в АПЛ сезона-2020/2021.



Подопечные Жозе Моуринью набрали в 26 матчах 42 очка и занимают 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Орлы» (34) — на 13-м месте (после 27 встреч).



Матч первого круга «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм» состоялся 13 декабря 2020 года и завершился победой вничью — 1:1.