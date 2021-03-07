«Сам Мусаев не уйдёт, поэтому надо резать по живому». Ташуев — о ситуации в «Краснодаре»

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев заявил, что наставнику «быков» Мураду Мусаеву пора уйти в отставку.
«На сегодняшний день «Краснодар» проиграл абсолютно всё: Лигу Европы, Кубок России и чемпионат. Последние два года команда топчется на месте. Зная Сергея Николаевича Галицкого и его амбиции, топтание на месте — моветон. На месте Сергея Николаевича я бы давно принял меры. Вложения, которые он делает для команды, и задачи, которые стоят… Надо спрашивать с главного тренера. Он отвечает за результат, которого давно нет — это уже закономерность. Удивительно, почему не принимаются решения.
Почему столько травм в команде? Это тоже вопрос к тренерскому штабу. Самое главное в профессии тренера — это управление. В «Краснодаре» этого, видимо, тоже нет: ни над тренерским штабом, ни над футболистами.
Если бы парень (Мусаев, — прим. «Чемпионата») был взрослым, то он бы сам ушёл. Но он молодой, а в клубе ему комфортно, поэтому сам он не уйдёт. Что касается Галицкого, пора браться за нашего Уильяма Шекспира… Хватит уже, пора резать по живому», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 7 марта 2021
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