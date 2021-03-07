Хави выиграл первый национальный чемпионат в тренерской карьере

«Аль-Садд» досрочно стал чемпионом Катара в сезоне-2020/2021. Команду тренирует бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Хави.
Как информирует официальная пресс-служба «Аль-Садд» в «Твиттере», команда обеспечила себе чемпионство за четыре тура до конца катарского чемпионата. В 18-м туре «Аль-Садд» выиграл в матче с «Умм-Салаль» (3:0).
Это первая победа в национальном первенстве в тренерской карьере Хави. Ранее на тренерском мостике «Аль-Садд» он дважды выиграл Кубок наследного принца Катара, а также завоевал Кубок шейха Яссима.
Хави является воспитанником «Барселоны» и защищал цвета клуба с 1998 по 2015 год. С сине-гранатовыми экс-полузащитник восемь раз становился чемпионом Испании, трижды выигрывал Кубок страны, четыре раза побеждал в Лиге чемпионов и завоевал ряд других трофеев. Незадолго до завершения карьеры игрока Хави перешёл в «Аль-Садд», с которым стал чемпионом Катара.
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