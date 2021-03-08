«Тоттенхэм» разгромил «Кристал Пэлас» благодаря дублям Гарета Бэйла и Гарри Кейна

В Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» состоялся заключительный матч воскресной программы 27-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Кристал Пэлас». Встреча завершилась разгромной победой «шпор» со счётом 4:1.



На 24-й минуте вингер хозяев лукас Моура обокрал соперника, отпасовал Гарри Кейну — тот ускорился к лицевой и прострелил на дальнюю штангу, откуда пустые ворота расстрелял Гарет Бэйл.

Видео первого гола в матче

«Стекольщики» отыгрались перед самым перерывом — на первой добавленной к первому тайму минуте капитан гостей Лука Миливоевич подключился к атаке слева и здорово навесил на нападающего Кристиана Бентеке, который ударом головой попал в дальнюю девятку.

Видео гола Кристиана Бентеке

На 50-й минуте Гарет Бэйл оформил дубль. Гарри Кейн, открылся на навес Регилона и скинул мяч во вратарскую, где всех опередил 31-летний валлиец и ударом головой поразил ворота Висенте Гуайты.

Гарет Бэйл оформляет дубль. Видео

Ещё через две минуты хозяева забили третий гол — правый защитник Мэтт Доэрти подключился к атаке и со своего фланга сыграл в центр на Гарри Кейна, который с ходу вонзил мяч в дальнюю девятку.

Видео шикарного удара Гарри Кейна

Окончательный счёт был установлен на 77-й минуте — Сон Хын Мин выскочил на перевод Эрика Ламелы и пробросил мяч в сторону Гарри Кейна, который поразил уже пустые ворота. 27-летний англичанин в этом матче набрал четыре очка по системе «гол+пас» (2+2).

Видео 16-го гола Гарри Кейна в АПЛ сезона-2020/2021

Подопечные Жозе Моуринью набрали в 27 матчах 45 очков и занимают 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Кристал Пэлас» (34) — на 13-м месте (после 28 встреч).