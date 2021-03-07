Алексей Миранчук — в заявке «Аталанты» на матч Серии А с «Интером»
«Аталанта» опубликовала заявку команды на матч 26-го тура итальянской Серии А с «Интером». В список из 23 футболистов попали российский полузащитник Алексей Миранчук, а также украинские хавбеки Виктор Коваленко и Руслан Малиновский.
Заявка «Аталанты»: Спортьелло, Росси, Голлини, Толои, Мэле, Гозенс, Паломино, Кальдара, Ромеро, Джимсити, Руджери, Гисланди, Флойлер, де Рон, Малиновский, Пессина, Коваленко, Миранчук, Пашалич, Муриэль, Ламмерс, Иличич, Сапата.
«Аталанта» в 25 матчах набрала 49 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В матче 26-го тура бергамаскам предстоит встретиться с миланским «Интером». Матч пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, начало — в 22:45 по мск.
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