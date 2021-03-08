«Локомотив» выступил в поддержку Александра Большунова

Футбольный клуб «Локомотив» опубликовал заявление по поводу инцидента с лыжником Александром Большуновым на финише марафона на чемпионате мира.
«Грандиозный скандал на чемпионате мира по лыжным гонкам. Александр Большунов в финишном створе боролся за золотую медаль, но неспортивный поступок норвежца Клэбо лишил нашего лыжника шанса выиграть марафонскую гонку.
В итоге Клэбо, сломавшего Большунову палку, дисквалифицировали, а золото досталось другому норвежцу Иверсену. При этом российский спортсмен завоевал серебро. Считаем, что эта серебряная медаль стоит дороже многих золотых! ФК «Локомотив» за честную и благородную спортивную борьбу. Александр, мы с тобой!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
В марафонской гонке Александр Большунов первым выкатывался на финиш, опередив четырёх норвежцев. Догонявший его Клебо пытался протиснуться с краю финишной прямой, где нет лыжни. Проталкиваясь, Клебо коснулся Большунова. Оттолкнувшись от норвежца после контакта, россиянин поставил палку себе между ног и сломал её. Большунов финишировал с одной палкой, пропустив вперёд ещё и Иверсена. Жюри удовлетворило протест России и дисквалифицировало Клебо, создавшего помехи Большунову, но золото досталось Иверсену. Александр – серебряный призёр.
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