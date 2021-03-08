Глушаков: игроки «Спартака» после «Рубина» посидели со мной в бане — теперь побеждают

Бывший полузащитник «Спартака», а ныне игрок «Химок» Денис Глушаков рассказал, что футболисты московского клуба сидели с ним в бане после поражения в матче с «Рубином» (0:2).

«Ну, видите, некоторые игроки приехали ко мне, в бане посидели и уже выигрывают. Вот в чём дело, оказывается. Я всегда рад видеть друзей.

Был ли Промес? Нет, у него были какие-то дела с переподписанием контракта, дела с жильём, агентом. После мы связались, поговорили обо всём этом.

Мы после игры созвонились. Человек приехал, команда проиграла. Понятно, что он в своей каше варится. Наверно, он думал, что как приедет, то будет другой результат. Сейчас реабилитировался. Чуть-чуть ему надо войти всё равно. Новая команда, новый коллектив. Остались игроки, с которыми он играл, но костяк-то поменялся», — приводит слова Глушакова Sport24.