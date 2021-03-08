Дубль Инсинье принёс «Наполи» победу в матче с «Болоньей»

В матче 26-го тура итальянской Серии А «Наполи» переиграл «Болонью». Встреча проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» в Неаполе и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

На 8-й минуте матча счёт открыл нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье, ему ассистировал полузащитник Пётр Зелиньски. Форвард неаполитанской команды Виктор Осимхен увеличил преимущество хозяев, Зелиньски отдал второй результативный пас. Полузащитник «Болоньи» Роберто Сориано отыграл один мяч, голевую передачу отдал нападающий Андреас Ольсен. На 76-й минуте Инсинье оформил дубль.

«Наполи» в 25 матчах набрал 47 очков и занимает шестое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Болонья» (28) находится на 12-м месте.