В Манчестере на стадионе «Этихад» проходил центральный матч 27-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Подопечные Уле-Гуннара Сульшера одержали победу со счётом 2:0.



Уже на первой минуте матча нападающий «Сити» Габриэл Жезус нарушил правила на линии своей штрафной и судья указал на «точку». Бруну Фернандеш прицельно с точки пробил в левый от себя угол ворот, и мяч от кончиков пальцев Эдерсона залетел в сетку.



Окончательный результат был установлен на 50-й минуте — нападающий гостей Маркус Рашфорд, находясь в чужой штрафной, низом отпасовал на защитника Люка Шоу, который прицельно пробил в дальний нижний угол ворот.

Видеообзор манчестерского дерби в 27-м туре АПЛ сезона-2020/2021

Таким образом, завершились 15-матчевая победная и 19-матчевая беспроигрышная серии «горожан» в матчах АПЛ.



«Манчестер Сити» в 28 матчах набрал 65 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «МЮ» (54) — на втором месте.