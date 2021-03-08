Футболистка ЦСКА Ксения Коваленко прокомментировала рождение дочери от Дениса Глушакова

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков в третий раз стал отцом. Футболистка ЦСКА Ксения Коваленко родила от Дениса дочь, о чём сообщила в своём «инстаграме».
«Многие будут в шоке. Многие спросят, когда ты успела? А я просто хочу сказать, что я счастлива, спасибо Денису, что был рядом с первой до последней минуты появления нашей крохи.
Мила Денисовна, добро пожаловать в этот мир 07.03.21. Впереди у нас много прекрасного и незабываемого. И не дождетесь, чтобы я закончила свою футбольную карьеру, я скоро вернусь», — написала Ксения Коваленко под своей фотографией в период беременности.
Коваленко состоит в отношениях с Денисом Глушаковым. У 34-летнего футболиста «Химок» также есть две дочери от первого брака, который он расторг в 2019 году.
Ранее рождение дочери прокомментировал и сам Глушаков, назвав рождение третьего ребёнка «первым хет-триком в своей жизни».
- 8 марта 2021
-
00:58
-
00:55
-
00:51
-
00:48
-
00:43
-
00:37
-
00:33
-
00:21
-
00:13
-
00:13
-
00:08
-
00:02
- 7 марта 2021
-
23:55
-
23:42
-
23:39
-
23:36
-
23:33
-
23:23
-
23:07
-
22:55
-
22:55
-
22:51
-
22:48
-
22:47
-
22:44
-
22:40
-
22:37
-
22:30
-
22:28
-
22:26
-
22:21
-
22:15
-
22:11
-
22:06
-
22:03