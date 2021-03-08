Футболистка ЦСКА Ксения Коваленко прокомментировала рождение дочери от Дениса Глушакова

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков в третий раз стал отцом. Футболистка ЦСКА Ксения Коваленко родила от Дениса дочь, о чём сообщила в своём «инстаграме».

«Многие будут в шоке. Многие спросят, когда ты успела? А я просто хочу сказать, что я счастлива, спасибо Денису, что был рядом с первой до последней минуты появления нашей крохи.

Мила Денисовна, добро пожаловать в этот мир 07.03.21. Впереди у нас много прекрасного и незабываемого. И не дождетесь, чтобы я закончила свою футбольную карьеру, я скоро вернусь», — написала Ксения Коваленко под своей фотографией в период беременности.

Коваленко состоит в отношениях с Денисом Глушаковым. У 34-летнего футболиста «Химок» также есть две дочери от первого брака, который он расторг в 2019 году.

Ранее рождение дочери прокомментировал и сам Глушаков, назвав рождение третьего ребёнка «первым хет-триком в своей жизни».